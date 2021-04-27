В Азербайджане выявлено 1 307 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки от COVID-19 умерли 27 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 383 пациента излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 315 119 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 282 786 человек вылечились, 4 429 скончались. Число активных больных составляет 27 904 человека.

За последние сутки было проведено 11 649 тестов, всего - 3 206 917 тестов.