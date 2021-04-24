В Азербайджане выявлено 1 676 новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране выявлено 311 465 фактов заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 168 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 35 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 311 465 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 276 934 человек вылечились, 4 342 скончались. Число активных больных составило 30 189 человек.

За последние сутки было проведено 13 070 тестов, всего - 3 178 044 теста.