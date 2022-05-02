В Азербайджане врачам ряда специальностей повысят зарплату с 1 июня

В Азербайджане обнародован перечень специальностей врачей, которым повысят зарплаты с 1 июня.

В Азербайджане обнародован перечень специальностей врачей, которым повысят зарплаты с 1 июня.

Как сообщает Report, соответствующие поправки внесены в "Правила оплаты труда медработников в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB".

Полная месячная зарплата врачей, работающих по 31 специальности, после всех обязательных удержаний будет доведена до 1 000 манатов. Нынешнее повышение охватит около 8 000 врачей. Сумма ежегодных дополнительных финансовых затрат на повышение зарплат составляет около 100 млн манатов.

Зарплаты врачей 17 специальностей повысятся до двух раз:

Врач - аллерголог

Врач - психиатр

Врач - дерматовенеролог

Врач - офтальмолог

Врач - эндокринолог

Врач по лечебной физкультуре

Врач - физиотерапевт

Врач - пульмонолог

Врач - инфекционист

Врач - ревматолог

Врач - кардиолог

Врач - терапевт

Врач - нарколог

Врач - токсиколог

Врач - невропатолог

Врач - травматолог-ортопед

Врач - педиатр

Рост зарплат врачей, работающих по 14 специальностям, составит 20-90%:

Врач - нефролог

Врач - эпидемиолог

Врач - фтизиатр

Врач - гематолог

Врач - неонатолог

Врач - диетолог

Врач - генетик

Специалист по лечебной физкультуре

Врач - лаборант

Психолог

Врач - методист

Логопед

Врач - микробиолог

Врач - статистик