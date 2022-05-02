В Азербайджане врачам ряда специальностей повысят зарплату с 1 июня

В Азербайджане обнародован перечень специальностей врачей, которым повысят зарплаты с 1 июня.
Как сообщает Report, соответствующие поправки внесены в "Правила оплаты труда медработников в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB".
Полная месячная зарплата врачей, работающих по 31 специальности, после всех обязательных удержаний будет доведена до 1 000 манатов. Нынешнее повышение охватит около 8 000 врачей. Сумма ежегодных дополнительных финансовых затрат на повышение зарплат составляет около 100 млн манатов.
Зарплаты врачей 17 специальностей повысятся до двух раз:
Врач - аллерголог
Врач - психиатр
Врач - дерматовенеролог
Врач - офтальмолог
Врач - эндокринолог
Врач по лечебной физкультуре
Врач - физиотерапевт
Врач - пульмонолог
Врач - инфекционист
Врач - ревматолог
Врач - кардиолог
Врач - терапевт
Врач - нарколог
Врач - токсиколог
Врач - невропатолог
Врач - травматолог-ортопед
Врач - педиатр
Рост зарплат врачей, работающих по 14 специальностям, составит 20-90%:
Врач - нефролог
Врач - эпидемиолог
Врач - фтизиатр
Врач - гематолог
Врач - неонатолог
Врач - диетолог
Врач - генетик
Специалист по лечебной физкультуре
Врач - лаборант
Психолог
Врач - методист
Логопед
Врач - микробиолог
Врач - статистик