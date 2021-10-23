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В Азербайджане впервые пройдет медицинский симпозиум "Победа"

В Азербайджане впервые пройдет медицинский симпозиум "Победа" При организационной поддержке Министерства здравоохранения, Государственного комитета по работе с диаспорой и Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества в Азербайджане впервые состоится медицинский симпозиум "Победа".
Здоровье
23 октября 2021 г. 12:17
В Азербайджане впервые пройдет медицинский симпозиум Победа

При организационной поддержке Министерства здравоохранения, Государственного комитета по работе с диаспорой и Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества в Азербайджане впервые состоится медицинский симпозиум "Победа".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на симпозиуме председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, заведующий отделением клиники Кёльнского университета, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев расскажет о самых последних новинках в лечении инсульта.

Также выступят завотделом клиники Бохумского университета, доктор медицинских наук Волкер Маус, директор Института радиологии и нейрорадиологии Мюнхенской клиники, профессор Анастасиос Мпоцарис и др.

Симпозиум пройдет 28 октября – 1 ноября в Баку, Гяндже и Гёйгеле.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə Zəfər Tibb Simpoziumu keçiriləcək

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