В Азербайджане впервые пройдет медицинский симпозиум "Победа"

При организационной поддержке Министерства здравоохранения, Государственного комитета по работе с диаспорой и Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества в Азербайджане впервые состоится медицинский симпозиум "Победа".

При организационной поддержке Министерства здравоохранения, Государственного комитета по работе с диаспорой и Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества в Азербайджане впервые состоится медицинский симпозиум "Победа".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на симпозиуме председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, заведующий отделением клиники Кёльнского университета, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев расскажет о самых последних новинках в лечении инсульта.

Также выступят завотделом клиники Бохумского университета, доктор медицинских наук Волкер Маус, директор Института радиологии и нейрорадиологии Мюнхенской клиники, профессор Анастасиос Мпоцарис и др.

Симпозиум пройдет 28 октября – 1 ноября в Баку, Гяндже и Гёйгеле.