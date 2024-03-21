В Азербайджане установлены новые требования к пищевым добавкам

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) установило новые требования к пищевым добавкам.

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) установило новые требования к пищевым добавкам.

Как сообщает Report, новые требования нашли свое отражение в "Санитарных нормах и правилах по пищевым добавкам", утвержденных коллегией АПБА.

Согласно новым правилам, максимальное количество пищевых добавок, установленное на основе имеющихся научных данных, не должно представлять опасности для здоровья человека, удовлетворять абсолютную технологическую потребность, а также не вводить потребителей в заблуждение относительно свойств или качества пищевого продукта.