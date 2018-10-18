В Азербайджане усилят работу по принудительной диспансеризации детей

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ "Об усилении работы по принудительной диспансеризации детей" в Азербайджане.

Как сообщает Report, в приказе отмечается, что улучшение материально-технической базы медучреждений, оказывающих детям медицинскую помощь, снабжение их современной медицинской техникой и оборудованием в рамках "Госпрограммы по проведению принудительной диспансеризации детей" и проведенные в данной сфере мероприятия позволили снизить уровень болезней, ограниченность возможностей здоровья и смерти среди детей.

Что касается состояния исполнения "Госпрограммы по проведению принудительной диспансеризации детей на 2013-2017 годы", подчеркивается, что в данной сфере имеются определенные недочеты и недостатки.

В этой связи, для обеспечения исполнения "Госпрограммы по проведению принудительной диспансеризации детей на 2018-2022 годы" был утвержден план мероприятий Минздрава.

Руководителям указанных в плане мероприятий исполнительных учреждений поручено обеспечить выполнение поручений в установленные сроки, и в конце каждого полугодия предоставлять отчет о проделанных работах в отдел Организации медицинской помощи Минздрава.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителям министра.