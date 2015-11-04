​В Азербайджане у 32 желающих вступить в брак пар обнаружена талассемия

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с "Правилами прохождения новобрачными месобследования" с 1 июня этого года по сей день медицинский осмотр прошли 63 800 человек, желающих вступить в брак.

Об этом Report сообщила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Зохра Алимирзоева.

По ее словам, выявилось, что 4 213 человек из них являются носителями талассемии: "Они были проинформированы об этом. Среди них были и те, кто не женились. Результаты обследований были отправлены в медицинские учреждения, где они зарегистрированы. В то же время со дня начала обследований у 32 пар (то есть как у парня, так и у девушки) обнаружили талассемию".

Директор института добавила, что за последние 5 месяцев у 45 человек обнаружена инфекция ВИЧ, а у 161 человека - сифилис: "Информацию по поводу ВИЧ отправили в Республиканский центр борьбы со СПИДом, так как инфицированные люди должны пройти повторное обследование, Наше обследование - это первый шаг".

Отметим, что в связи с утверждением некоторых нормативно-правовых актов касательно применения закона "О внесении изменений в Семейный кодекс", с 1 июня этого года желающие вступить в брак граждане страны должны в обязательном порядке пройти медобследование.

Кабмин утвердил правила прохождения вступающими в брак медобследования, также установлен список заболеваний, на наличие которых молодожены должны пройти проверку. С этой целью в учреждениях здравоохранения созданы необходимые условия.

Медобследование и консультации проводятся в установленных минздравом государственных медицинских учреждениях по месту жительства вступающих в брак или одного из них.

Медобследование и консультации проводятся бесплатно.