В Азербайджане суточное заражение коронавирусом снизилось до 300 случаев

В Азербайджане зарегистрировано 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 892 человека

В Азербайджане зарегистрировано 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 892 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались 18 человек.

Всего в стране число заболевших коронавирусом составило 327 087 человек. Из них излечились 307 011 человек, умерли 4 698 человек, число активных больных составляет 15 378 человек.

За сутки в Азербайджане было проведено 6 946, всего – 3 337 931 тест.