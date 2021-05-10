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В Азербайджане суточное заражение коронавирусом снизилось до 300 случаев

В Азербайджане суточное заражение коронавирусом снизилось до 300 случаев В Азербайджане зарегистрировано 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 892 человека
Здоровье
10 мая 2021 г. 16:49
В Азербайджане суточное заражение коронавирусом снизилось до 300 случаев

В Азербайджане зарегистрировано 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 892 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались 18 человек.

Всего в стране число заболевших коронавирусом составило 327 087 человек. Из них излечились 307 011 человек, умерли 4 698 человек, число активных больных составляет 15 378 человек.

За сутки в Азербайджане было проведено 6 946, всего – 3 337 931 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 371 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sutkalıq yoluxma sayı 300-ə düşdü

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