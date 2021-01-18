В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации

В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации от коронавируса

В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации от коронавируса.

Как передает Report, это нашло отражение в "Стратегии вакцинации от болезни COVID-19 в Азербайджанской Республике в 2021-2022 гг".

Отмечается, что для оценки выполнения задач стратегии должны быть определены индикаторы процесса и результатов. Здесь за основу берутся стоящие в рамках стратегии задачи и должен проводиться регулярный мониторинг по важным показателям.

Система мониторинга и оценки должна обеспечиваться соответствующей информацией для оценки реализации Стратегии, выявления, устранения проблем и принятия соответствующих мер.

Определение показателей процесса и результата должно проводиться по медицинским показателям, эпидемиологической ситуации и экономическим показателям.

Регулярные процедуры мониторинга и оценки приведены ниже:

- по гражданам;

- по пунктам и регионам;

- по качеству услуг.

Контроль над исполнением и своевременное устранение проблем:

1. по медперсоналу;

2. по вакцинам;

3. по ответственным структурам.

Деятельность для поддержки мониторинга и оценки:

- по “холодной цепи";

- по базе данных и анализу;

- по просвещению.