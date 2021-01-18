О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации

В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации от коронавируса
Здоровье
18 января 2021 г. 11:05
В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации от коронавируса.

Как передает Report, это нашло отражение в "Стратегии вакцинации от болезни COVID-19 в Азербайджанской Республике в 2021-2022 гг".

Отмечается, что для оценки выполнения задач стратегии должны быть определены индикаторы процесса и результатов. Здесь за основу берутся стоящие в рамках стратегии задачи и должен проводиться регулярный мониторинг по важным показателям.

Система мониторинга и оценки должна обеспечиваться соответствующей информацией для оценки реализации Стратегии, выявления, устранения проблем и принятия соответствующих мер.

Определение показателей процесса и результата должно проводиться по медицинским показателям, эпидемиологической ситуации и экономическим показателям.

Регулярные процедуры мониторинга и оценки приведены ниже:

- по гражданам;

- по пунктам и регионам;

- по качеству услуг.

Контроль над исполнением и своевременное устранение проблем:

1. по медперсоналу;

2. по вакцинам;

3. по ответственным структурам.

Деятельность для поддержки мониторинга и оценки:

- по “холодной цепи";

- по базе данных и анализу;

- по просвещению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vaksinasiyanın monitorinqi və qiymətləndirilmə sistemi yaradılacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
15 января 2021 г. 14:43
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi