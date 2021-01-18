В Азербайджане создается система мониторинга и оценки вакцинации от коронавируса.
Как передает Report, это нашло отражение в "Стратегии вакцинации от болезни COVID-19 в Азербайджанской Республике в 2021-2022 гг".
Отмечается, что для оценки выполнения задач стратегии должны быть определены индикаторы процесса и результатов. Здесь за основу берутся стоящие в рамках стратегии задачи и должен проводиться регулярный мониторинг по важным показателям.
Система мониторинга и оценки должна обеспечиваться соответствующей информацией для оценки реализации Стратегии, выявления, устранения проблем и принятия соответствующих мер.
Определение показателей процесса и результата должно проводиться по медицинским показателям, эпидемиологической ситуации и экономическим показателям.
Регулярные процедуры мониторинга и оценки приведены ниже:
- по гражданам;
- по пунктам и регионам;
- по качеству услуг.
Контроль над исполнением и своевременное устранение проблем:
1. по медперсоналу;
2. по вакцинам;
3. по ответственным структурам.
Деятельность для поддержки мониторинга и оценки:
- по “холодной цепи";
- по базе данных и анализу;
- по просвещению.