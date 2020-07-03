В Азербайджане растет число зараженных COVID-19: в чем неэффективность предпринимаемых мер?

Должен быть строгий контроль в общественном транспорте, маркетах

В Азербайджане в последнее время регистрируется примерно 500-600 случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для сравнения отметим, что в соседних Грузии и Турции уже наблюдается достаточное снижение числа инфицированных COVID-19. За прошедший период ряд мер по ужесточению, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики, не дал должного результата. С чем это связано, постараемся ответить в этой статье.

Напомним, что с целью сведения к минимуму общения людей друг с другом и снижения таким образом скорости заражения инфекцией, с конца марта в стране была приостановлена деятельность по разным направлениям, исключение составили только сферы деятельности и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей.

С 27 апреля был введен первый этап смягчения запретов. С 4 мая страна была поделена на желтую и оранжевую зоны и процесс смягчения начал вводиться по двухступенчатому селективному методу. Возобновилась деятельность ресторанов, торговых центров. К сожалению, после этого смягчения прогнозы некоторых скептиков начали сбываться - в стране резко возросло число случаев заражения вирусом.

При таком положении вещей было принято решение о полном ограничении движения в субботу-воскресенье. Однако на фоне общего смягчения запретов 2-дневные жесткие меры дали обратный эффект.

На пресс-конференции, проведенной Оперативным штабом при Кабинете министров, завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева признала, что за два дня локдауна цели достигнуты не были: "Цель применения строгого карантинного режима заключалась в том, чтобы снизить социальную активность. Но, к сожалению, результаты оказались не такими, каких мы ожидали".

Впоследствии Оперативный штаб вновь принял решение о переходе на режим карантина, введенный в апреле. Но статистика последних дней показывает, что в контроле за особым карантинным режимом все еще используются неэффективные средства. Так, на улицах и проспектах Государственной дорожной полицией проверяется разрешение каждого автомобиля, возникают длинные пробки, однако в крупных маркетах социальная дистанция не соблюдается, по вечерам во дворах жилых зданий десятки молодых людей собираются в группы и часами проводят время вместе.

Report приводит мнение врача-радиолога Айдына Алиева по данному вопросу:

"Когда в нашей стране впервые начались случаи заражения COVID-19, президент Ильхам Алиев выделил достаточно средств для борьбы с проблемой, была оказана государственная поддержка. Но, к сожалению, мы видим, что шаги, предпринятые соответствующими структурами, не дали хороших результатов".

По его словам, если ознакомиться с мировой статистикой, видно, что в большинстве европейских стран наблюдается снижение числа зараженных:

"Это страны, численность населения которых намного больше, чем у нас. Значит, задуматься должны мы. Я критикую, но ведь есть и желающие отреагировать неадекватно. Следует прислушиваться к мнениям, может, кто-то предложит дельный совет и это даст значимый эффект. В самом начале, когда вирус только-только стал распространяться, людей, результат анализа которых был положительным, но они не имели жалоб, то есть были бессимптомными носителями вируса, насильно сажали в машины скорой помощи и отвозили на карантин. Тогда мы сказали, что это неправильно, и ни в одной развитой стране так не поступали. Впоследствии эксперты ВОЗ сделали вывод, что "бессимптомные носители" с положительным анализом даже не заразны. Вот и получилось, что "бессимптомникам", которые ни на что не жаловались, впустую давали лекарства, еду, койку на карантине. Многие из них тех людей даже не принимали эти лекарства, выбросили их, потому что думали, что их хотят заразить этими лекарствами. Это логично: у человека нет жалоб, но ему дают лекарство. Зачем?".

Айдын Алиев отметил, что в результате этих неправильных действий у людей возникло недоверие:

"Я тогда обзвонил некоторые круги, сказал, что это неправильно. Но это обосновали советом экспертов. И какой был результат? Затем они сами решили, что сделали ошибку и "бессимптомники" остаются на домашнем карантине. Но какой ущерб нанесла нам эта ошибка? Значительно истощилось количество лекарственных препаратов, медицинские ресурсы. Затем начались карантины на выходных. Сколько нелицеприятных ситуаций произошло. Много людей стекалось в маркеты в пятницу, т.к. в субботу и воскресенье все будет закрыто. Затем количество инфекций увеличилось больше, чем по субботам и воскресеньям. Затем ужесточенный карантинный режим. Люди в личном автомобиле очень серьезно проверяются на постах, но забитый людьми общественный транспорт свободно проезжает без проверки. Хотя должно быть наоборот".

"Сегодняшние показатели также свидетельствуют, что число заражений растет, предпринимаемые нами меры неэффективны, их нужно менять. Это хорошо, что посты ликвидированы. Должен быть строгий контроль в общественном транспорте, маркетах. Люди ходят без масок, не соблюдают дистанцию. Перед маркетами следует раздавать бесплатные маски, чтобы их использовали те, у кого нет даже возможностей купить эти маски. Нужно строго следить за соблюдением дистанции. Это возможно. На всех объектах есть камеры. Сегодня добившиеся успеха страны следуют только этим правилам", - добавил А.Алиев.