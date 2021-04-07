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В Азербайджане проведут исследование распространения COVID-19 среди животных

В Азербайджане проведут исследование распространения COVID-19 среди животных Случаи заражения COVID-19 среди животных уже зарегистрированы в различных странах мира
Здоровье
7 апреля 2021 г. 11:32
В Азербайджане проведут исследование распространения COVID-19 среди животных

Институт продовольственной безопасности Азербайджана приступил к проведению научно-исследовательских работ, связанных с изучением распространения COVID-19 среди домашних животных (собак и кошек).

Как сообщили Report в Институте, этот проект имеет большую научную значимость с точки зрения выявления причин распространения возбудителя COVID-19 среди животных.

В ходе исследования были взяты пробы у животных, находившихся в тесном контакте с людьми, у которых результат тестов на коронавирус оказался положительным или наблюдались симптомы ОРВИ (высокая температура, насморк, кашель, чихание, пневмония и пр.).

В рамках проекта продолжается забор образцов у собак и кошек, обследованных в ветеринарных клиниках, расположенных на территории города Баку и Абшеронского района, а также содержащихся в приютах для животных.

Следует отметить, что SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, является зоонозным и высокопатогенным вирусом из семейства коронавирусов, который считается опасным как для людей, так и для животных. Случаи заражения животных COVID-19 уже зарегистрированы в различных странах мира. Согласно научным исследованиям, одной из основных причин распространения инфекции COVID-19 среди животных, особенно собак и кошек, является тесный контакт с инфицированными людьми.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ev heyvanlarında COVID-19-un yayılması məsələsi araşdırılır

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