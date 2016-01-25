В Азербайджане приступили к дезинфекции школ

Министр здравоохранения подписал приказ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий, осуществляемых в Азербайджане в целях предотвращения вируса "свиного гриппа", в учебных заведениях страны приступили к работам по дезинфекции.

Как сообщила в ответ на запрос Report руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова, 19 января министром здравоохранения Октаем Ширалиевым был подписан соответствующий приказ.

По словам Л.Байрамовой, согласно приказу, во всех школах и дошкольных учреждениях городскими дезинфекционными станциями будет проводиться дезинфекция: "В медицинские учреждения уже доставлены современные эффективные лекарственные препараты, предусмотренные для лечения тяжелых острых респираторных заболеваний. Медперсонал обеспечен защитными средствами. Также разосланы специальные буклеты для просвещения населения, расширены работы по дезинфекции, во всех школах проводится дезинфекция".

Л.Байрамова добавила, что в настоящее время эпидемиологическое состояние в Азербайджане стабильное и на сегодняшний день случаев заражения "свиным гриппом" не зарегистрировано.

Напомним, что в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний Минздрава, первом Клиническом медицинском центре и Детской инфекционной больнице №7 выделены специальные палаты для размещения больных в случае выявления вируса.