В Азербайджане применят новые штрафы в связи с продажей лекарств

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане запретят продажу, хранение с целью продажи или же импорт некачественных, просроченных лекарственных препаратов неизвестного происхождения, не отвечающих требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативно-правовых актов.

Как передает Report, соответствующий вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Как отметил председатель комитета Ахлиман Амирасланов, новое дополнение предложено в закон "О лекарственных средствах". По его словам, проект поступил в парламент с подписью президента Ильхама Алиева.

На заседании также обсудили проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно предложенному изменению, за производство, импорт или же продажу биологически активных добавок к пище, на упаковках и в аннотации которых не будет указана фраза "не является лекарственным препаратом", должностных лиц будет ждать штраф от 500 до 800 манатов, а юридических лиц – от 1 500 до 2 000 манатов.

Кроме того, за включение в рецепт врача названий биологически активных добавок к пище должностных лиц ждет штраф от 50-ти до 100 манатов, а юридических лиц – от 150-ти до 200 манатов.