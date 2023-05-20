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В Азербайджане представят новый пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию 

В Азербайджане представят новый пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию  "Мы ждем утверждения нового пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию в ближайшие дни".
Здоровье
20 мая 2023 г. 13:04
В Азербайджане представят новый пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию 

В ближайшие дни ожидается утверждение нового пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

Он сказал, что в пакет войдет ряд новых услуг, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В прошлом году в рамках обязательного медицинского страхования было проведено более 34 тысяч операций на сердце. А за первые 3 месяца этого года эта цифра превысила 5 тысяч", - сказал Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığorta üzrə yeni xidmətlər zərfinin yaxın günlərdə təsdiq olunacağı gözlənilir

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