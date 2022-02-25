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В Азербайджане операции на сердце будут включены в пакет ОМС

В Азербайджане операции на сердце будут включены в пакет ОМС "В Азербайджане операции на сердце включаются в пакет услуг по обязательному медстрахованию".
Здоровье
25 февраля 2022 г. 17:31
В Азербайджане операции на сердце будут включены в пакет ОМС

"В Азербайджане операции на сердце включаются в пакет услуг по обязательному медстрахованию".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев.

"В пакете услуг по ОМС имелось более 2 500 услуг. В этот пакет включены приводящие к летальным исходам, самые распространенные болезни. Однако операции на сердце, по замене сердечного клапана не были предусмотрены в этом пакете. Эти операции требуют довольно больших затрат, поэтому мы включили их в новый пакет услуг. В настоящее время этот вопрос согласовывается, и после рассмотрения в нескольких министерствах Кабинет министров утвердит его", - отметил председатель агентства.

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Версия на азербайджанском языке Ürək əməliyyatları icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə daxil edilir

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