В Азербайджане операции на сердце будут включены в пакет ОМС

"В Азербайджане операции на сердце включаются в пакет услуг по обязательному медстрахованию".

"В Азербайджане операции на сердце включаются в пакет услуг по обязательному медстрахованию".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев.

"В пакете услуг по ОМС имелось более 2 500 услуг. В этот пакет включены приводящие к летальным исходам, самые распространенные болезни. Однако операции на сердце, по замене сердечного клапана не были предусмотрены в этом пакете. Эти операции требуют довольно больших затрат, поэтому мы включили их в новый пакет услуг. В настоящее время этот вопрос согласовывается, и после рассмотрения в нескольких министерствах Кабинет министров утвердит его", - отметил председатель агентства.