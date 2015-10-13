В Азербайджане обнародовано число больных, получающих лечение от вирусного гепатита B и C

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Начиная с прошлого года, лечение вирусного гепатита В и С проводится за счет государства. В настоящее время 1529 таких больных получают длительное лечение". Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

На заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года и предстоящим задачам, министр здравоохранения привел статистические данные и отметил, что в рамках программы по хронической недостаточности в стране в 34 центрах гемодиализа на протяжении долгих лет получают лечение около 3 тыс. больных: "За счет этого срок жизни таких людей продлевается, показатель смертности падает. 26 таких центров расположены в регионах и больше половины больных могут получать лечение по месту жительства".

О.Ширалиев подчеркнул, что в этой категории больных, помимо диализа, проводятся также операции по пересадке почек: "Это возвращает к жизни безнадежных больных. За 9 месяцев 62 больным пересажена почка. В Азербайджане 653 больным произведена операция по пересадке различных органов, государство взяло на себя обеспечение этих больных лекарствами".

По его словам, в этом году по стране обследование прошли 6 млн. 935 тыс. человек, в том числе 1 млн. 695 детей.