В Азербайджане обнародован список животных, которые чаще всего болеют бешенством

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году было взято 35 образцов от животных с целью диагностики бешенства, из них в 26 случаях было выявлено заболевание. На территориях, где были взяты образцы, был введен карантин и проведена дезинфекция в соответствии с инструкцией". Об этом заявил Report руководитель пресс-службы Государственной ветеринарной службы (ГВС) Йолчу Ханвели.

По его словам, образцы взяты в Шеки, Закатале, Балакянах, Абшероне, Баку, Агдаме и Агджабеди: "Заболевание, в основном, встречается на лесных и окололесных территориях, в частности, в предгорных районах Большого Кавказа. Чаще всего бешенством болеют шакалы, волки, лисы и бездомные собаки".

Й.Ханвели отметил, что в этом году для проведения оральной вакцинации диких животных в страну завезено 50 тыс. доз вакцин: "Эти вакцины, в первую очередь, будут применены в Шеки-Закатальском регионе и на Абшеронском полуострове. В ближайшие дни будет дан старт вакцинации животных оральным способом. Также стоит отметить, что в прошлом году более 248 тыс. животных были вакцинированы против бешенства".

Он также отметил, что в прошлом году при проведении пяти серомониторингов на выявление "птичьего гриппа" в Республиканской ветеринарной лаборатории были исследованs 7278 образцов крови и патологического материала от диких и домашних птиц. Ни в одном из них не было обнаружено вируса "птичьего гриппа".