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В Азербайджане названо число вакцинированных от коронавируса

В Азербайджане названо число вакцинированных от коронавируса За день число вакцинированных, получивших первую дозу вакцины составило 1 223 человека, вторую дозу прививки получили 2 471 человек
Здоровье
17 мая 2021 г. 16:50
В Азербайджане названо число вакцинированных от коронавируса
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В Азербайджане сегодня от коронавируса вакцинировались 3 694 человека.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что за день число вакцинированных, получивших первую дозу вакцины составило 1 223 человека, вторую дозу прививки получили 2 471 человек.

Общее количество вакцинированных в Азербайджане на сегодняшний день составляет 1 798 743 человек, из них 1 032 054 человек получили только первую дозу, вакцинированных обеими дозами - 766 689 человек.

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Версия на английском языке Over 1.79 million COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Son sutkada peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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