В Азербайджане названо число вакцинированных от коронавируса

За день число вакцинированных, получивших первую дозу вакцины составило 1 223 человека, вторую дозу прививки получили 2 471 человек

В Азербайджане сегодня от коронавируса вакцинировались 3 694 человека.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что за день число вакцинированных, получивших первую дозу вакцины составило 1 223 человека, вторую дозу прививки получили 2 471 человек.

Общее количество вакцинированных в Азербайджане на сегодняшний день составляет 1 798 743 человек, из них 1 032 054 человек получили только первую дозу, вакцинированных обеими дозами - 766 689 человек.