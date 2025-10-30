В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации

В Азербайджане начал работу крупнейший в регионе Южного Кавказа Центр роботизированной реабилитации.

Как сообщает Report, об этом сообщил советник исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Парвин Акбаров в ходе своего выступления на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций Medinex 2025.

По его словам, центр создан на базе "Йени клиники" и занимает площадь 3600 квадратных метров.

"Здесь предусмотрен прием около 500 пациентов в день", - отметил Акбаров.