В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации
Здоровье
- 30 октября, 2025
- 12:02
В Азербайджане начал работу крупнейший в регионе Южного Кавказа Центр роботизированной реабилитации.
Как сообщает Report, об этом сообщил советник исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Парвин Акбаров в ходе своего выступления на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций Medinex 2025.
По его словам, центр создан на базе "Йени клиники" и занимает площадь 3600 квадратных метров.
"Здесь предусмотрен прием около 500 пациентов в день", - отметил Акбаров.
