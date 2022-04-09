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В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях

В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев высказался по поводу возможной отмены обязательного ношения медицинских масок в закрытых помещениях на территории страны.
Здоровье
9 апреля 2022 г. 10:28
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев высказался по поводу возможной отмены обязательного ношения медицинских масок в закрытых помещениях на территории страны.

Как сообщает Report, министр заявил, что в Азербайджане резко снизилось число новых случаев заражения коронавирусом и госпитализаций больных COVID-19.

По словам министра, учитывая эти обстоятельства, оперативный штаб при Кабинете министров рассматривает возможность отмены требования об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях: "Призываю граждан набраться терпения и дождаться официального решения".

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Версия на английском языке Health Minister comments on abolition of requirement for masks indoors
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri qapalı məkanlarda maska tələbinin ləğvi məsələsinə münasibət bildirib

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