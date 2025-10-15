В Азербайджане медпомощь получили около 160 тыс. иностранцев

В Азербайджане медицинские услуги в течение последних трех лет были оказаны 158 539 иностранным гражданам.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что количество иностранных пациентов ежегодно растет. В 2023 году медуслугами воспользовались более 59 тыс. человек, в 2024 году - свыше 57 тыс., а за девять месяцев 2025 года – почти 42,5 тыс. Большинство пациентов приехали из России, Грузии, Турции, Ирана и Узбекистан.