Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Азербайджане медпомощь получили около 160 тыс. иностранцев

    Здоровье
    • 15 октября, 2025
    • 17:42
    В Азербайджане медпомощь получили около 160 тыс. иностранцев

    В Азербайджане медицинские услуги в течение последних трех лет были оказаны 158 539 иностранным гражданам.

    Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

    Отмечается, что количество иностранных пациентов ежегодно растет. В 2023 году медуслугами воспользовались более 59 тыс. человек, в 2024 году - свыше 57 тыс., а за девять месяцев 2025 года – почти 42,5 тыс. Большинство пациентов приехали из России, Грузии, Турции, Ирана и Узбекистан.

    TƏBİB иностранцы медуслуги
    Son üç ildə 160 minə yaxın əcnəbiyə tibbi xidmət göstərilib

    Последние новости

    18:41

    Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    18:34

    В школу пойдут более 130 тыс. детей, опоздавших с регистрацией в первый класс

    Наука и образование
    18:22

    Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕС

    Другие страны
    18:15
    Фото

    Азербайджан присоединился к платформе Китая в сфере продовольственной безопасности

    Здоровье
    18:12

    Азербайджан и Нидерланды обсудили международные и региональные вопросы

    Внешняя политика
    18:02

    В Азербайджане оборот объектов общепита вырос на 13,2%

    Бизнес
    17:58

    В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 людям

    Другие страны
    17:53
    Фото

    Участникам форума NUFA3 организован ознакомительный тур в Шуше

    Инфраструктура
    17:51
    Фото

    Сахиба Гафарова приняла нового генсека ТЮРКПА

    Милли Меджлис
    Лента новостей