В Азербайджане лекарства могут подешеветь на 18%

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время правительством обсуждается вопрос освобождения лекарственных препаратов от налога на добавленную стоимость (НДС). В случае принятия соответствующего закона лекарства подешевеют на 18%".

Как сообщает Report, об этом заявил зампред парламентского комитета по вопросам здравоохранения, депутат Муса Гулиев.

Он напомнил, что в некоторых странах лекарства освобождены от НДС: "Есть страны, в которых лекарственные препараты облагаются незначительным НДС. С учетом всего этого проводятся общественные обсуждения".

Зампред комитета также отметил важность вопроса местного производства в Азербайджане лекарственных препаратов: "Для этого в стране имеются все необходимые условия. Для местного производства преобладают как медицинские, так экономические и технологические условия. Местное производство лекарственных препаратов приведет к снижению стоимости, в результате чего лекарства будут еще дешевле. Правительство сможет непосредственно контролировать качество медикаментов".