В Азербайджане коронавирусом заразились еще 38 человек, двое скончались

В Азербайджане зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек излечились.

В Азербайджане зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек излечились.

Как передает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, скончались двое больных COVID-19.

До сих пор в стране были зафиксированы 335 874 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 123 человек прошли лечение и излечились, скончались 4 970 пациентов. Число активных больных составляет 781 человека.

За последние сутки были проведены 4 482 тестов, общее число проведенных тестов составляет 3 733 197.