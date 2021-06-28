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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 38 человек, двое скончались

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 38 человек, двое скончались В Азербайджане зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек излечились.
Здоровье
28 июня 2021 г. 16:56
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 38 человек, двое скончались

В Азербайджане зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек излечились.

Как передает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, скончались двое больных COVID-19.

До сих пор в стране были зафиксированы 335 874 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 123 человек прошли лечение и излечились, скончались 4 970 пациентов. Число активных больных составляет 781 человека.

За последние сутки были проведены 4 482 тестов, общее число проведенных тестов составляет 3 733 197.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 38 new COVID-19 cases, 2 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 38 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər vəfat edib

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