В Азербайджане коронавирусом заразились еще 369 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 090 человек излечились.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 090 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от COVID-19 скончались 17 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 785 670 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 765 373 человека излечились, 9 417 скончались. Число активных больных составило 10 880 человек.

За последние сутки проведено 3 860 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 6 554 964 теста.