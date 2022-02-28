О нас
Аудио новости

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 369 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 369 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 090 человек излечились.
Здоровье
28 февраля 2022 г. 17:09
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 369 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 090 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от COVID-19 скончались 17 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 785 670 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 765 373 человека излечились, 9 417 скончались. Число активных больных составило 10 880 человек.

За последние сутки проведено 3 860 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 6 554 964 теста.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan records 369 new COVID-19 cases, 17 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 369 nəfər koronavirusa yoluxub, 17 nəfər ölüb

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi