В Азербайджане коронавирусом заразились еще 25 человек

В Азербайджане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 61 человек прошел лечение и выздоровел.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 2 человека с положительными тестами на коронавирус скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 204 человека вылечились, 9 703 – скончались, число активных больных составляет 259.
За последние сутки в стране проведено 4 755 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 731 315 тестов.