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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 25 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 25 человек В Азербайджане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 61 человек прошел лечение и выздоровел.
Здоровье
7 апреля 2022 г. 16:43
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 25 человек

В Азербайджане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 61 человек прошел лечение и выздоровел.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 2 человека с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 204 человека вылечились, 9 703 – скончались, число активных больных составляет 259.

За последние сутки в стране проведено 4 755 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 731 315 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 25 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 25 nəfər koronavirusa yoluxub

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