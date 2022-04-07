В Азербайджане коронавирусом заразились еще 25 человек

В Азербайджане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 61 человек прошел лечение и выздоровел.

В Азербайджане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 61 человек прошел лечение и выздоровел.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 2 человека с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 204 человека вылечились, 9 703 – скончались, число активных больных составляет 259.

За последние сутки в стране проведено 4 755 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 731 315 тестов.