О нас
Аудио новости

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 53 человека, 7 скончались

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 53 человека, 7 скончались В Азербайджане зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 168 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
14 марта 2022 г. 15:36
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 53 человека, 7 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 168 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 7 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 790 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 779 585 человек вылечились, 9 618 – скончались, число активных больных составляет 1 617.

За последние сутки в стране проведено 2 437 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 635 319 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan records 53 new COVID cases, 7 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 53 nəfər koronavirusa yoluxub, 7 nəfər ölüb

Самое читаемое

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
8 марта 2022 г. 03:40
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
Миротворец, не способный сохранить перемирие: Волков идет по стопам Вольского 
Миротворец, не способный сохранить перемирие: Волков идет по стопам Вольского 
7 марта 2022 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi