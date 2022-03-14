В Азербайджане коронавирусом заразились еще 53 человека, 7 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 168 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 168 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 7 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 790 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 779 585 человек вылечились, 9 618 – скончались, число активных больных составляет 1 617.

За последние сутки в стране проведено 2 437 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 635 319 тестов.