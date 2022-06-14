О нас

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 19 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 19 человек В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
14 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 19 человек

В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 903 факта заражения COVID-19, 783 103 человека вылечились, 9 715 скончались, число активно больных - 85.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 217 тестов, всего - 6 926 715 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan records another 19 COVID cases today 
Версия на азербайджанском языке Son sutkada daha 19 nəfər koronavirusa yoluxub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 15:27
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi