В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 277 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 853 человека.

В Азербайджане зарегистрировано 1 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 853 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 15 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 494 067 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 474 514 излечились, 6 692 скончались. Число активных пациентов составляет 12 861 человек.

За последние сутки проведено 11 569 тестов, всего - 4 969 881 тест.