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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 277 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 277 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 853 человека.
Здоровье
12 октября 2021 г. 15:31
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 277 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 853 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 15 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 494 067 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 474 514 излечились, 6 692 скончались. Число активных пациентов составляет 12 861 человек.

За последние сутки проведено 11 569 тестов, всего - 4 969 881 тест.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan confirms 1,277 new COVID-19 cases on Oct 12
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 277 nəfər koronavirusa yoluxub, 15 nəfər ölüb

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