В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 474 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 474 новых случая заражения коронавирусом, 1 322 человека выписаны после выздоровления.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 474 новых случая заражения коронавирусом, 1 322 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 16 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлено 225 820 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 212 120 человек излечились, 2 957 скончались. В настоящее время лечение проходят 10 743 пациента.

За последние сутки было проведено 8 052 теста, в целом 2 287 959 тестов.