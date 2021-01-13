О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 474 человек

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 474 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 474 новых случая заражения коронавирусом, 1 322 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
13 января 2021 г. 16:46
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 474 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 474 новых случая заражения коронавирусом, 1 322 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 16 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлено 225 820 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 212 120 человек излечились, 2 957 скончались. В настоящее время лечение проходят 10 743 пациента.

За последние сутки было проведено 8 052 теста, в целом 2 287 959 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 474 new Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 474 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Амин Мусаев: Я ответил на их нецензурную ругань
Амин Мусаев: Я ответил на их нецензурную ругань
7 января 2021 г. 15:14
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
7 января 2021 г. 18:36
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi