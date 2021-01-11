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В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 176 человек

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 176 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом, излечился 841 человек.
Здоровье
11 января 2021 г. 18:47
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 176 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом, излечился 841 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 17 человек скончались от COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлено 224 827 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 209 522 человека излечились, 2 926 человек скончались. В настоящее время насчитывается 12 379 активных пациентов.

За последние сутки было проведено 4 086 тестов, в целом же 2 272 009 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 176 new Covid cases, 841 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 176 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 841 nəfər sağalıb

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