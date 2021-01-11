В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 176 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом, излечился 841 человек.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом, излечился 841 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 17 человек скончались от COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлено 224 827 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 209 522 человека излечились, 2 926 человек скончались. В настоящее время насчитывается 12 379 активных пациентов.

За последние сутки было проведено 4 086 тестов, в целом же 2 272 009 тестов.