О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 601 человека

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 601 человека За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 601 новый случай заражения коронавирусом, излечились 1 593 человека.
Здоровье
10 января 2021 г. 16:12
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 601 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом, излечились 1 593 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 19 человек скончались от COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлен 224 651 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 208 681 человек излечился, 2 909 человек скончались. В настоящее время насчитывается 13 061 активный пациент.

За последние сутки было проведено 8 368 тестов, в целом же 2 267 923 теста.


Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 601 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

Новости партнеров

Самое важное

В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
Министр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
9 января 2021 г. 12:10
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
8 января 2021 г. 15:11
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
8 января 2021 г. 12:52
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
7 января 2021 г. 13:27
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
7 января 2021 г. 13:17
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
6 января 2021 г. 01:26
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
5 января 2021 г. 17:49
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
5 января 2021 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi