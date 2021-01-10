В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 601 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом, излечились 1 593 человека.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За последние сутки 19 человек скончались от COVID-19.
На сегодняшний день в стране выявлен 224 651 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 208 681 человек излечился, 2 909 человек скончались. В настоящее время насчитывается 13 061 активный пациент.
За последние сутки было проведено 8 368 тестов, в целом же 2 267 923 теста.