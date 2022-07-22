В Азербайджане будут производить новые лекарственные препараты по 4 наименованиям

В Азербайджане ежегодно будут производить новые лекарственные препараты по 4 наименованиям.

В Азербайджане ежегодно будут производить новые лекарственные препараты по 4 наименованиям.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии по социально-экономическому развитию Азербайджанской Республики в 2022-2026 гг".

В документе отмечается, что в настоящее время в стране производятся лекарственные препараты по 33 наименованиям.

В то же время дано поручение по оказанию поддержки организации производства лекарств и медицинских препаратов в стране, проверке их качества и предоставлению соответствующего документа о регистрации.

Основным исполнителем является министерство здравоохранения, другим – министерство экономики.