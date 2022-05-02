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В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию

В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию "Госагентство по обязательному медицинскому страхованию подготовило и представило в соответствующую организацию Проект "О внесении изменений в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию"".
Здоровье
2 мая 2022 г. 12:32
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию

"Госагентство по обязательному медицинскому страхованию подготовило и представило в соответствующую организацию Проект "О внесении изменений в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию"".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства Заур Алиев.

По его словам, проект предусматривает включение 700 медицинских услуг в конверт услуг, а также предоставление более 3 000 медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

З.Алиев отметил, что новые медицинские услуги в лимитированном порядке охватывают трансплантацию органов, сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологические и травматологические операции. Кроме того, в настоящее время предложено увеличить количество операций кохлеарной имплантации и эндопротезирования с лимитом в 300 до 400 и 1200 соответственно.

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