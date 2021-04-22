В Азербайджане два врача уволены из-за недочетов

В результате разбирательств, проведенных соответствующими структурами с целью предотвращения негативных явлений, допущенных в процессе вакцинации против COVID-19 в Азербайджане, двое работников Объединенной городской больнице №14 по городу Баку были отстр

В результате разбирательств, проведенных соответствующими структурами с целью предотвращения негативных явлений, допущенных в процессе вакцинации против COVID-19 в Азербайджане, двое работников Объединенной городской больницы №14 по городу Баку были отстранены от работы и их трудовые договоры расторгнуты.

Как передает Report, совместную информацию об этом распространили Минздрав, Госагентство по обязательному медстрахованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Отмечается, что по факту в правоохранительные органы было направлено обращение.

Ранее 12 человек были отстранены от работы за нарушение процесса вакцинации, их трудовые договоры были расторгнуты. Еще раз отмечается, что в целях предотвращения указанных случаев продолжаются разбирательства и в отношении совершивших правонарушения медработников будут приняты соответствующие меры.

Процесс вакцинации на территории страны продолжается на добровольной основе за счет государства.