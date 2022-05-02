В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей

В Азербайджане будет увеличены заработные платы врачей.

В Азербайджане будет увеличены заработные платы врачей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, представляя отчет о деятельности агентства.

По его словам, путем внесения изменений в "Правила оплаты труда медработников в медицинских учреждениях, подведомственных TEBIB", полная месячная зарплата врачей, работающих по 31 специальности, будет увеличена до 1 тыс. манатов после всех вычетов.

З.Алиев отметил, что для дальнейшего улучшения качества оказываемых населению медицинских услуг и повышения социальной защищенности медработников принимаются регулярные меры: "Это уже 5-е изменение, внесенное в правила оплаты труда медицинских работников в этом году. Мы стараемся, чтобы медработники были удовлетворены введением обязательного медицинского страхования в той же степени, что и пациенты. Наша цель - улучшить соцзащиту медработников и обеспечить доступность медицинских услуг для граждан. Нынешнее повышение затронет около 8 000 врачей, работающих по 31 специальности. Заработная плата врачей, работающих по 17 специальностям, будет удвоена. Рост зарплаты врачей, работающих по 14 специальностям, составит 20-90%. По мере увеличения финансовых ресурсов мы будем стараться усилить социальную защиту медицинских работников".