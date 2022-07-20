В Азербайджане борющимся с COVİD-19 медработникам выплачено более 4,3 млн манатов

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана и постановлениями и распоряжениями Кабинета министров, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в январе и феврале 2022 года выплатило медработникам, участвующим в мероприят

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана и постановлениями и распоряжениями Кабинета министров, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в январе и феврале 2022 года выплатило медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа срочную надбавку в размере более 3,8 млн манатов, а немедицинским работникам - около 0,5 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 16 апреля 2022 года под номером 229, выплата срочных надбавок к заработной плате медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), продлена до 1 июля 2022 года.