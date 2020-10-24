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В Азербайджане 792 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане 792 новых случая заражения COVID-19 До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 49 013 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
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24 октября 2020 г. 15:44
В Азербайджане 792 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 792 новых факта заражения коронавирусом, 220 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 8 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 49 013 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 41 051 человек прошли лечение и выздоровели, 664 человек скончались, лечение 7 298 человек продолжается.

За прошедший период проведено 1 281 497 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 353.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 792 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 792 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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