В Азербайджане 792 новых случая заражения COVID-19

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 49 013 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане зарегистрировано 792 новых факта заражения коронавирусом, 220 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 8 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 49 013 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 41 051 человек прошли лечение и выздоровели, 664 человек скончались, лечение 7 298 человек продолжается.

За прошедший период проведено 1 281 497 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 353.