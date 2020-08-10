В Азербайджане 79 новых случаев заражения коронавирусом

2 пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 278 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report, 2 пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 33 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 30 642 человека излечились, 492 человека умерли, 2 513 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 015 тестов, за истекший период - 790 141 тест.