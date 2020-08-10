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В Азербайджане 79 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане 79 новых случаев заражения коронавирусом 2 пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались
Здоровье
10 августа 2020 г. 17:14
В Азербайджане 79 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 278 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report, 2 пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 33 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 30 642 человека излечились, 492 человека умерли, 2 513 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 015 тестов, за истекший период - 790 141 тест.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha 79 nəfər koronavirusa yoluxdu

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