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В Азербайджане 4 212 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане 4 212 новых случаев заражения коронавирусом  До сих пор в стране выявлено 114 025 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
28 ноября 2020 г. 17:30
В Азербайджане 4 212 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за последние сутки зарегистрированы 4 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 760 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 32 человека.

До сих пор в стране выявлено 114 025 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 691 больной излечился, 1 323 скончался, число активных больных составляет 41 011 человек.

За последние сутки проведено 18 420 тестов, за истекший период - 1 700 654.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 4,212 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 212 nəfər koronavirusa yoluxub

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