В Азербайджане 4 268 новых случаев заражения коронавирусом

До сих пор в стране выявлено 171 423 случая заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане зарегистрировано 4 268 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4 085 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 человека.

До сих пор в стране выявлено 171 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, 107 635 пациентов излечились, 1 883 скончались, число активных больных составляет 61 905 человек.

За последние сутки проведено 19 378 тестов, за истекший период - 1 938 244 теста.