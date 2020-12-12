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В Азербайджане 4 268 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане 4 268 новых случаев заражения коронавирусом До сих пор в стране выявлено 171 423 случая заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
12 декабря 2020 г. 17:20
В Азербайджане 4 268 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 268 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 4 085 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 человека.

До сих пор в стране выявлено 171 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, 107 635 пациентов излечились, 1 883 скончались, число активных больных составляет 61 905 человек.

За последние сутки проведено 19 378 тестов, за истекший период - 1 938 244 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 4,268 new coronavirus cases, 4,085 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 4 268 yeni yoluxma qeydə alınıb, 43 nəfər vəfat edib

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