В Азербайджане 3% заразившихся коронавирусом - дети

Наибольшее число заражений приходится на лиц 30-39 лет (21%)

Обнародованы показатели заразившихся коронавирусом в Азербайджане по возрастным группам.

Как передает Report, наибольшее число заражений приходится на лиц 30-39 лет (21%).

У лиц 0-9 лет заражение составляет 3%, 10-19 лет - 6%, 20-29 лет - 16%, 30-39 лет - 21%, 40-49 лет - 15%, 50-59 лет - 18%, 60-69 лет - 15%, 70-79 лет - 4%, старше 80 лет - 2%.

49% заразившихся мужчины, 51% - женщины.

До сих пор в Азербайджане COVID-19 заразились 322 761 человек, из них 296 875 вылечились. В целом 4 597 человек скончались. Активных больных коронавирусом – 21 289 человек.