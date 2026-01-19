Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В 2025 году в Азербайджане наблюдался рост заболеваемости ветряной оспой

    Здоровье
    • 19 января, 2026
    • 14:51
    В 2025 году в Азербайджане наблюдался рост заболеваемости ветряной оспой

    В Азербайджане за 11 месяцев 2025 года наблюдался рост заболеваемости ветряной оспой по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За указанный период также увеличилось число случаев заболевания бруцеллезом, острым гепатитом B и чесоткой.

    В 2025 году среди зарегистрированных заболеваний преобладали болезни органов дыхания, пищеварительной системы, системы кровообращения, некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, болезни мочеполовой, нервной систем, а также болезни крови и кроветворных органов.

    Вместе с тем, такие заболевания, как коклюш и малярия, острый полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха и синдром врожденной краснухи, дифтерия, и др. вообще не были зарегистрированы.

    Госкомстат Азербайджана оспа заболевания болезни статистика гепатит бруцеллез чесотка
    Ötən il Azərbaycanda suçiçəyinə yoluxmada artım müşahidə olunub

    Последние новости

    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 году

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    15:33

    По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефти

    Энергетика
    15:30

    В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:27

    Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%

    ИКТ
    15:26

    В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%

    Инфраструктура
    15:22

    Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 год

    ИКТ
    15:16
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ

    Внешняя политика
    Лента новостей