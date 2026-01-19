В 2025 году в Азербайджане наблюдался рост заболеваемости ветряной оспой

В Азербайджане за 11 месяцев 2025 года наблюдался рост заболеваемости ветряной оспой по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За указанный период также увеличилось число случаев заболевания бруцеллезом, острым гепатитом B и чесоткой.

В 2025 году среди зарегистрированных заболеваний преобладали болезни органов дыхания, пищеварительной системы, системы кровообращения, некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, болезни мочеполовой, нервной систем, а также болезни крови и кроветворных органов.

Вместе с тем, такие заболевания, как коклюш и малярия, острый полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха и синдром врожденной краснухи, дифтерия, и др. вообще не были зарегистрированы.