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В 2024 году по ОМС выполнено 256 операций по протезированию аневризмы аорты

В 2024 году по ОМС выполнено 256 операций по протезированию аневризмы аорты 10^16
Здоровье
10 февраля 2025 г. 10:29
В 2024 году по ОМС выполнено 256 операций по протезированию аневризмы аорты

В Азербайджане в 2024 году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) проведено 256 операций по протезированию аневризмы аорты.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Отметим, что в страховое покрытие ОМС входят УЗИ, чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭхоКГ), рентгенография, аортография, КТ и МРТ с контрастным веществом, коронарная ангиография, используемые в диагностике аневризмы аорты, а также хирургическое лечение аневризмы аорты открытым и закрытым способами.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il icbari tibbi sığorta ilə aorta anevrizmalarının protezləşdirilməsi ilə bağlı 256 əməliyyat icra olunub

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