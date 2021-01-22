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В 2020 году у 540 желающих вступить в брак был выявлен сифилис, у 110 - СПИД

В 2020 году у 540 желающих вступить в брак был выявлен сифилис, у 110 - СПИД В Азербайджане число пар, у которых оба брачующихся являются носителями талассемии, составило 3
Здоровье
22 января 2021 г. 13:11
В 2020 году у 540 желающих вступить в брак был выявлен сифилис, у 110 - СПИД

В Азербайджане 75 857 человек, желающих вступить в брак в 2020 году, прошли обследование.

Как сообщает Report, 2 541 человек из обследованных является носителем талассемии, у 540 выявлен сифилис, у 110 - СПИД.

Число пар, где носителями талассемии являются оба брачующихся - составило 48.

Только за декабрь было обследовано 5 828 человек. У 217 из обследованных была выявлена талассемия, у 50 - сифилис, у 8 - СПИД. Число пар, у которых оба брачующихся являются носителями талассемии, составило 3.

С 2015 года по настоящее время анализы крови были проведены у 711 221 человека. Обнаружено, что один из каждой 24 434 пары, также у обоих из 283 пар являются носителями талассемии. За это время у 2 649 человек был выявлен сифилис, у 715 - ВИЧ (СПИД)".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il nikaha daxil olmaq istəyən 540 nəfərdə sifilis, 110 şəxsdə isə QİÇS aşkarlanıb - EKSKLÜZİV

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