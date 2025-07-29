В 166 аптеках проведены проверки за первое полугодие, в 43 выявлены недочеты

В 166 аптеках проведены проверки за первое полугодие, в 43 выявлены недочеты

В январе-июне 2025 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел проверки в 166 аптеках.

Как сообщает Report, в 43 из них были выявлены недочеты.

Из общего числа проверок 76 пришлись на аптеки, расположенные в Баку, а 90 — на другие города и районы республики.

В указанный период в 20 аптеках были проведены внеплановые проверки, еще в 4 — проверки вне плана проверок. В 159 аптеках осуществлены плановые проверки, при этом в ряде аптек проводились как плановые, так и внеплановые мероприятия.

Отмечается, что наибольшее количество проверок пришлось на апрель — всего было проинспектировано 58 аптек, из них 13 в Баку и 45 в регионах. Нарушения были выявлены в 20 из них.