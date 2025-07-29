О нас

В 166 аптеках проведены проверки за первое полугодие, в 43 выявлены недочеты

В 166 аптеках проведены проверки за первое полугодие, в 43 выявлены недочеты В 166 аптеках проведены проверки за первое полугодие, в 43 выявлены недочеты
Здоровье
29 июля 2025 г. 14:10
В 166 аптеках проведены проверки за первое полугодие, в 43 выявлены недочеты

В январе-июне 2025 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел проверки в 166 аптеках.

Как сообщает Report, в 43 из них были выявлены недочеты.

Из общего числа проверок 76 пришлись на аптеки, расположенные в Баку, а 90 — на другие города и районы республики.

В указанный период в 20 аптеках были проведены внеплановые проверки, еще в 4 — проверки вне плана проверок. В 159 аптеках осуществлены плановые проверки, при этом в ряде аптек проводились как плановые, так и внеплановые мероприятия.

Отмечается, что наибольшее количество проверок пришлось на апрель — всего было проинспектировано 58 аптек, из них 13 в Баку и 45 в регионах. Нарушения были выявлены в 20 из них.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk altı ayında 166 aptekdə yoxlama aparılıb, 43-də nöqsan aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
28 июля 2025 г. 10:01
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi