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В Азербайджане утверждены цены на 337 лекарственных средств

В Азербайджане утверждены цены на 337 лекарственных средств Утверждены цены на 337 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.
Здоровье
26 июля 2022 г. 18:50
В Азербайджане утверждены цены на 337 лекарственных средств

Утверждены цены на 337 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на очередном заседании Тарифного совета 26 июля 2022 года.

Полный список из 13369 лекарственных средств, их торговые наименования, фармацевтическая форма, наименование действующего вещества, дозировка, коммерческая упаковка, количество в упаковке, оптовые и розничные цены на данный момент с учетом страны-производителя размещены на официальном сайте Тарифного (ценового) Совета (www.tariff.gov.az) в разделе "лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni dövlət qeydiyyatına alınan 337 dərman vasitəsinin qiyməti təsdiq edilib

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