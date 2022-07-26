В Азербайджане утверждены цены на 337 лекарственных средств

Утверждены цены на 337 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.

Утверждены цены на 337 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на очередном заседании Тарифного совета 26 июля 2022 года.