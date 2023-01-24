Утвержден документ о сотрудничестве Азербайджана и РФ в области применения Международных медико-санитарных правил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) в области применения Международных медико-санитарных правил (2005 год)".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить "Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) в области применения Международных медико-санитарных правил (2005 год)", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

2. После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего Указа, Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики обеспечить реализацию его положений.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить уведомление Правительству Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу".