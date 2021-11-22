Устранены барьеры, препятствовавшие экспорту продукции растениеводства из Азербайджана в РФ

"Устранены барьеры, препятствовавшие экспорту продукции растениеводства из Азербайджана в Россию".

"Устранены барьеры, препятствовавшие экспорту продукции растениеводства из Азербайджана в Россию".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями видеомониторинг, проводимый Россией с целью получения разрешения на экспорт помидоров, остановлен: "С 1 декабря этого года разрешение Россельхознадзора на экспорт помидоров будет выдаваться непосредственно на основании гарантийного письма нашего Агентства".

С 1 декабря будут считаться достаточными результаты мониторинга и предварительной лабораторной экспертизы, проводимые специалистами Агентства в хозяйствах.

Продукты растительного происхождения будут транспортироваться из Азербайджана в Россию железнодорожными составами в специальных контейнерах, соответствующих международным стандартам.