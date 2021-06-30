Упразднено Главное управление здравоохранения Баку

"На базе Главного управления здравоохранения Баку создается Центр первичной медицинской помощи. Процесс будет завершен в ближайшее время".

"На базе Главного управления здравоохранения Баку создается Центр первичной медицинской помощи. Процесс будет завершен в ближайшее время".

Как передает Report, об этом сообщил директор Клинического медицинского центра №1 Кёнуль Алекперов.

Он отметил, что данный центр объединит структуры, относящиеся к услугам первичной медпомощи:

"Женская консультация родильного дома №5 также войдет в состав Центра первичной медицинской помощи. Узкоспециализированные врачи поликлиник, которые будут находиться в ведении центра, перейдут в подчинение Клинического медицинского центра. Следовательно, и первичная медпомощь будет отделена от медицинского обслуживания".