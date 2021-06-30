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Упразднено Главное управление здравоохранения Баку

Упразднено Главное управление здравоохранения Баку "На базе Главного управления здравоохранения Баку создается Центр первичной медицинской помощи. Процесс будет завершен в ближайшее время".
Здоровье
30 июня 2021 г. 15:42
Упразднено Главное управление здравоохранения Баку

"На базе Главного управления здравоохранения Баку создается Центр первичной медицинской помощи. Процесс будет завершен в ближайшее время".

Как передает Report, об этом сообщил директор Клинического медицинского центра №1 Кёнуль Алекперов.

Он отметил, что данный центр объединит структуры, относящиеся к услугам первичной медпомощи:

"Женская консультация родильного дома №5 также войдет в состав Центра первичной медицинской помощи. Узкоспециализированные врачи поликлиник, которые будут находиться в ведении центра, перейдут в подчинение Клинического медицинского центра. Следовательно, и первичная медпомощь будет отделена от медицинского обслуживания".

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