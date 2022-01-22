О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученый: Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций

Ученый: Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса
Здоровье
22 января 2022 г. 18:00
Ученый: Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций

Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

По его словам, наличие такого количества мутаций позволяет вирусу быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период, также теперь вирус предпочитает размножаться в "верхних дыхательных путях", а не в легких.

"Попав в клетки нашего организма, коронавирус "загружает" свою "инструкцию по сборке" и использует "инфраструктуру" наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии. Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновая кислота - ред.), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку", - пояснил эксперт.

"Доминантный "омикрон" содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (коронавируса - ред.), а из них больше 10 - на "фрагмент-хищник", которым вирус взаимодействует с "клеткой-жертвой". Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител, которые образовались после болезни или вакцинации. По всей видимости, еще часть мутаций направлены на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку", - объяснил он.

Отмечается, что из-за этого инкубационный период при заражении омикроном сократился до 3 дней (против 5 дней у исходного уханьского вируса и 4,5 дней у "дельты"). "Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", - отметил эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Scientist: Omicron strain has over 50 mutations

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi