Ученый: Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций

Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса

Омикрон-штамм имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

По его словам, наличие такого количества мутаций позволяет вирусу быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период, также теперь вирус предпочитает размножаться в "верхних дыхательных путях", а не в легких.

"Попав в клетки нашего организма, коронавирус "загружает" свою "инструкцию по сборке" и использует "инфраструктуру" наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии. Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновая кислота - ред.), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку", - пояснил эксперт.

"Доминантный "омикрон" содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (коронавируса - ред.), а из них больше 10 - на "фрагмент-хищник", которым вирус взаимодействует с "клеткой-жертвой". Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител, которые образовались после болезни или вакцинации. По всей видимости, еще часть мутаций направлены на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку", - объяснил он.

Отмечается, что из-за этого инкубационный период при заражении омикроном сократился до 3 дней (против 5 дней у исходного уханьского вируса и 4,5 дней у "дельты"). "Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", - отметил эксперт.